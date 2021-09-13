Ukraynalı modelin canına kıydığı kesinleşti

Muğla Bodrum
'da başına poşet geçirdikten sonra ellerini arkadan kelepçeleyip intihar ettiği öne sürülen Ukraynalı Kristina Novytska
(30) ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Başsavcılık, genç modelin ölümü ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Kristina'nın canına kıydığı kesinleşti, takipsizlik kararı verildi. Ukraynalı modelin intihar etmeden dakikalar önce "Murat" isimli eski erkek arkadaşı ile yaptığı son yazışmalar da savcılık kararında yer aldı. Yılbaşı gecesi saat 23.00'te eski erkek arkadaşına, "Ben ölürsem anneme ve kız kardeşime bakar mısın?" diye yazdığı, eski arkadaşının da, "Sorunun ne ise bana anlat. Beraber çözebiliriz" diye cevap verdiği belirlendi. Kristina'nın başına poşet geçirmeden önce atkı, ip ve şofben borusu ile intihar etmeyi planladığı anlaşıldı. Malzemeler odadaki kanepenin üzerinde bulundu. Kristina'nın evine kimsenin girmediği, tüm pencerelerin demir parmaklıklı olması ve kapının içeriden kilitli olması nedeniyle Kristina'nın intihar ettiği kanaatine varıldı.