Üniversiteli Furkan, 5’inci kat balkonundan düşüp öldü

Olay, sabah saatlerinde, Yakutiye ilçesi 50. Yıl Caddesi 3. Fetvacıoğlu Sokak'taki 6 katlı apartmanda yaşandı. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Furkan Özçelebi, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan, apartmanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Özçelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası Furkan Özçelebi'nin cenazesi, Erzurum Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.