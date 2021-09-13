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Giriş Tarihi: 13.9.2021 13:00

Üniversiteli Furkan, 5'inci kat balkonundan düşüp öldü

DHA
Üniversiteli Furkan, 5’inci kat balkonundan düşüp öldü

Erzurum'da, elektrik elektronik mühendisliği son sınıf öğrencisi Furkan Özçelebi (24), 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis, üniversiteli Furkan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde, Yakutiye ilçesi 50. Yıl Caddesi 3. Fetvacıoğlu Sokak'taki 6 katlı apartmanda yaşandı. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Furkan Özçelebi, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan, apartmanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Özçelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası Furkan Özçelebi'nin cenazesi, Erzurum Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.


Oğlunun ölüm haberiyle yıkılan baba Köksal Özçelebi, ayakta durmakta zorlanırken, Cumhuriyet Savcısı ve polisin incelemesini de bahçede oturarak izledi. Polis, Furkan Özçelebi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Üniversiteli Furkan, 5'inci kat balkonundan düşüp öldü
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