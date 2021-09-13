Van polisi huzuru tesis etmek için çalışıyor

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-12 Eylül 2021 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 57 yıl hapis ve 19 bin 800 TL adli para cezası verildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı. Öte yandan hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 6 bisiklet, 17 ziynet eşyası, 8 elektronik eşya, 1 top bakır kablo, 5 değişik markalarda kol saati, 1 kaynak makinası, 2 bin 150 TL nakit para ve 1 köpek ele geçirildi. Bu yakalamalara ilişkin 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi. 6136 sayılı kanuna muhalefet olaylarında 3 tabanca, 1 av tüfeği, 27 fişek ele geçirildi.