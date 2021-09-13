İstanbul’da “Yanlış Sipariş” kavgası! Aracıyla restoranı bastı ama...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" soruşturması Ümraniye İlçesi'nde açıldı. 11 Eylül Cumartesi gecesi saat 22:30 sıralarında Ümraniye Madenler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin zemin katında bulunan Fast-Food Lokantası çalışanları ile bir müşteri arasında kavga çıktı. İddialara göre F.Y. isimli müşteri; restorana internet üzerinden yemek siparişi verdi. Sipariş kurye ile adrese teslim edildi ancak yanlıştı.

AYAĞINDA KIRIKLAR OLUŞTU

F.Y. ile siparişi getiren kurye ve restoran çalışanları arasında telefonla tartışma yaşandı. F.Y. aracıyla restoranın olduğu adrese gitti ve iddialara göre aracından inmeden beş kişilik restoran çalışanı grubunun saldırısına uğradı. Aracın camı kırıldı. F.Y. isimli kişi olay yerinden kaçarken restoran çalışanı S.S.'ye çarptı. Hastaneye kaldırılan S.S.'nin ayağında kırıklar meydana geldi. Hayati tehlikesi bulunmayan S.S.'nin "Kasten Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından ötürü kaydının bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.