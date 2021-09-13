Yargıtay’dan yanlış konulan yakıt kararı

YAKIT almak için gittiği akaryakıt istasyonunda pompa görevlisinin araca dizel yerine benzin koymasıyla hayatının şokunu yaşayan sürücü, soluğu mahkemede aldı. Yıllar süren davada son sözü söyleyen Yargıtay, yanlışlıkla araca dizel yerine benzin konulması yüzünden doğacak zarardan bayi ile sağlayıcı şirketin müteselsilen sorumlu olduğuna hükmetti. Serviste yakıt filtresi değiştirilip depodaki benzinin temizlendiği araçta toplam 23 bin 567 liralık hasar oluşurken, Yargıtay 3
. Hukuk Dairesi, dizel yakıt yerine benzin konulan araçta oluşan hasardan hem akaryakıt istasyonunun hem de hizmet sağlayan şirketin sorumlu olduğuna hükmetti.