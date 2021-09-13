Yer Beyoğlu! ’Her suçlu olay yerine mutlaka döner’ tezi gerçek oldu! Kazadan sonra bunu yapmış...

Beyoğlu'nda trafik ışıklarında yolun karşısına geçerken aşırı hızla gelen otomobilin çarptığı yaya, metrelerce uzağa savrularak ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü durmayarak uzaklaşırken, Suat S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve aşırı alkollü olduğu belirlenen sürücünün, kazadan bir süre sonra yayayı kontrol için taksi ile olay yerine geldiği ortaya çıktı.