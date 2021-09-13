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Giriş Tarihi: 13.9.2021 11:09

Yer Beyoğlu! 'Her suçlu olay yerine mutlaka döner' tezi gerçek oldu! Kazadan sonra bunu yapmış...

DHA
Yer Beyoğlu! ’Her suçlu olay yerine mutlaka döner’ tezi gerçek oldu! Kazadan sonra bunu yapmış...

Beyoğlu'nda trafik ışıklarından karşıya geçen vatandaşa aşırı süratli bir otomobil çarpıp kaçtı. Sürücü daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanırken alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan sürücünün kazadan bir süre sonra yayayı kontrol için taksi ile olay yerine geldiği ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda trafik ışıklarında yolun karşısına geçerken aşırı hızla gelen otomobilin çarptığı yaya, metrelerce uzağa savrularak ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü durmayarak uzaklaşırken, Suat S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve aşırı alkollü olduğu belirlenen sürücünün, kazadan bir süre sonra yayayı kontrol için taksi ile olay yerine geldiği ortaya çıktı.



Kaza, dün sabah saatlerinde Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Aşırı hızla gelen otomobilin sürücüsü, önüne çıkan cipe çarpmamak için hafif sağa kırıp yoluna devam etti. Süratli otomobil, araçlara yeşil yandığı öğrenilen trafik ışıklarında yolun karşısına geçen Suat S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Suat S. ağır yaralandı. Sürücü durmayarak yoluna devam etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Suat S., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Sinan E.', polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aşırı alkollü olduğu tespit edilen Sinan E.'nin kazadan bir süre sonra taksi ile olay yerine gelerek, yayanın durumu hakkında bilgi aldığı ortaya çıkarıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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Yer Beyoğlu! 'Her suçlu olay yerine mutlaka döner' tezi gerçek oldu! Kazadan sonra bunu yapmış...
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