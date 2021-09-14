14 kişi kapasiteli araçtan 71 kaçak göçmen çıktı

Van'da 14 kişi taşıma kapasiteli minibüste 71 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nın devriye ekipleri, dün saat 06.00 sıralarında Gürpınar
-Gevaş
karayolunda 71 düzensiz göçmenin bindirildiği minibüsü durdurdu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan minibüs şoförü şüpheli E.Y, yaklaşık 500 metre ileride jandarma ekiplerince yakalandı. Bu arada düzensiz göçmenleri sınırdan geçirerek öncülük ettiği belirlenen şüpheli K.P'nin de yakalanmamak için göçmenlerin arasına saklandığını fark eden jandarma, zanlıyı gözaltına aldı. Antalya Manavgat
'ta da bir teknede 13 düzensiz göçmen yakalandı.