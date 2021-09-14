24 bin 613 yeni vaka, 231 can kaybı

Sağlık Bakanlığı
'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre dün 319 bin 110 testte 24 bin 613 vaka tespit edildi. 231 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 52 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1. doz Türkiye ortalaması yüzde 83.42, 2. doz ortalaması yüzde 65.47 olarak ölçüldü. Ayrıca 1. dozda 51 milyon 780 bin 811, 2. dozda 40 milyon 635 bin 924 ve 3. dozda 9 milyon 496 bin 164 olmak üzere toplam 102 milyon 431 bin 607 aşı uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, yaptığı açıklamada, "Bu akşam itibarıyla, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40 milyon 635 bin 924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı" dedi.