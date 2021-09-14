3 saat için 25 lira istedi! Korsan otoparkçıyı böyle yakaladılar

İstanbul Polisi; Bakırköy İlçesi Cevizlik Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan bir bina arazisinin, "Fırın" olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin sahibi ve çalışanları tarafından ruhsatsız olarak otopark şeklinde işletildiğini tespit etti. Adrese giden ve kimliklerini gizleyen sivil polisler araçlarını park etmek istediklerini söyledi. Polislerden 25 lira otopark ücreti talep eden B.R. gözaltına alındı. Korsan otoparkçının, kimliğini gizleyen ve araçlarını park etmek istediklerini söyleyen sivil polislerden 3 saat karşılığında 25 lira park ücreti talep ettiği ve gözaltına alındığı o anlar polis kameralarına yansıdı. Korsan otoparkçı B.R. ve "Fırın" olan iş yeri sahibi E.İ.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Değnekçilik" içerikli maddesi uyarınca cezai işlem uygulandı. E.İ. isimli iş yeri sahibine ayrıca "Sigortasız İşçi Çalıştırmak" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Otopark olarak kullanılan alan Bakırköy İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.