Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 3 saat için 25 lira istedi! Korsan otoparkçıyı böyle yakaladılar
Giriş Tarihi: 14.9.2021 10:35

3 saat için 25 lira istedi! Korsan otoparkçıyı böyle yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
3 saat için 25 lira istedi! Korsan otoparkçıyı böyle yakaladılar

İstanbul’da yıkılmış bir binanın boş arazisine park eden araç sürücülerinden para talep eden bir “Değnekçi” suçüstü yakalandı. Korsan otoparkçının, kimliğini gizleyen ve araçlarını park etmek istediklerini söyleyen sivil polislerden 3 saat karşılığında 25 lira park ücreti talep ettiği ve gözaltına alındığı o anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Polisi; Bakırköy İlçesi Cevizlik Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan bir bina arazisinin, "Fırın" olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin sahibi ve çalışanları tarafından ruhsatsız olarak otopark şeklinde işletildiğini tespit etti. Adrese giden ve kimliklerini gizleyen sivil polisler araçlarını park etmek istediklerini söyledi. Polislerden 25 lira otopark ücreti talep eden B.R. gözaltına alındı. Korsan otoparkçının, kimliğini gizleyen ve araçlarını park etmek istediklerini söyleyen sivil polislerden 3 saat karşılığında 25 lira park ücreti talep ettiği ve gözaltına alındığı o anlar polis kameralarına yansıdı. Korsan otoparkçı B.R. ve "Fırın" olan iş yeri sahibi E.İ.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Değnekçilik" içerikli maddesi uyarınca cezai işlem uygulandı. E.İ. isimli iş yeri sahibine ayrıca "Sigortasız İşçi Çalıştırmak" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Otopark olarak kullanılan alan Bakırköy İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
3 saat için 25 lira istedi! Korsan otoparkçıyı böyle yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA