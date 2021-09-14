Adalet ormanları Türkiye’yi sarıyor... 24 bin 516 hükümlü 800 bin fidan dikti

Adalet Bakanlığı bünyesinde hükümlülerin görevlendirilmesiyle yürütülen ağaçlandırma çalışmasında rekor rakamlara ulaşıldı. 697 milyon 842 bin metrekare alanda, 399 sahada 796 bin 418 fidan dikildi. Ağaçlandırma çalışmasında toplam 24 bin 516 hükümlü görev aldı. 8 bin 644 hükümlü ağaçların bakım çalışmasını yürütüyor.

Yaz boyunca Türkiye'yi saran orman yangınlarında sorumluları yargı karşısına çıkarmak için soruşturmaları titizlikle yürüten Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin yeşiline katkı için başlattığı Adalet Ormanı seferberliğinde de rekora koşuyor. Bugüne kadar yüzbinlerce fidanı toprakla buluşturan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, rakamları milyonlara ulaştırmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Veriler, Adalet Bakanlığı'nın; yürüttüğü çalışmalarla, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın fidan ekimi seferberliğine de büyük katkı sağladığını gözler önüne serdi. Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım'da halkın yoğun katılımıyla milyonlarca fidanı toprakla buluşturan Tarım ve Orman Bakanlığı; Adalet Bakanlığı'nın katkısıyla pek çok Avrupa ülkesine meydan okuyacak rakamlara ulaşma hedefine de yaklaştı.

ADALET ORMANLARI REKORA KOŞUYOR

Adalet Bakanlığı sadece hükümlülerin görevlendirilmesiyle yürütülen ağaçlandırma çalışmasında 697 milyon 842 bin metrekare alan, 399 sahada; 796 bin 418 fidan dikti. Ağaçlandırma çalışmasında toplam 24 bin 516 hükümlü görev aldı. 8 bin 644 hükümlü ise ağaçların bakım çalışmasını yürütüyor. Verilerse, her cezaevi yönetimi tarafından Adalet Bakanlığı'na gün gün rapor ediliyor.

YANAN İZMİR'E DESTEK

İzmir Adalet Ormanı oluşturma çalışmalarında öncü illerin başında geliyor. Yaz ayları boyunca yangınlarla mücadele eden İzmir'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yeni orman alanı oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Bu güne kadar yüzlerce yükümlünün katılımı ile İzmir ili Buca ilçesi Belenbaşı ve Kırıklar mevkiinde "15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı" ve "Adalet Ormanları" yapıldı. Ayrıca İzmir ili Torbalı ilçesinde "Denetimli Serbestlik Hatıra Ormanı" ile farklı programlarda ağaç dikim etkinlikleri gerçekleştirildi. Sadece İzmir'de oluşturulan Adalet Ormanı sayısı 3'e ulaştı.