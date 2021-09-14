Aksaray’da yılın Ahisi, Kalfa ve Çırağına Şed Kuşanma merasimi yapıldı

13-20 Eylül Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla Aksaray'ın 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda tören gerçekleştirildi.

Abdülhamit Han Fen Lisesi Mehter Takımı gösterisi ile başlayan tören; saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması, Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibinin sola Zeybek gösterisi ile devam etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu; törende yaptığı konuşmasında Ahiliğin temelinde kardeşlik, dürüstlük, ahlak, erdem vefa olduğunu bunların sadece esnaflık ve ticaretin değil insanlığın da temelinde bulunduğunu söyledi.

Türk toplumunu, Türk medeniyetini ve Türk kültürünü ayakta tutan en önemli öğenin yardımlaşma duygusu, birbirine sahip çıkma duygusu olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu; onun için Aksaray bu anlamda Ahi Evran'ın öğretilerini en güzel şekilde uygulayan illerden birisi konumunda bulunduğunu söyledi.

Vali Aydoğdu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Olması gereken şudur; çok konuşmak teorik şeyler söylemek yerine fiiliyatımızla, hayat tarzımızla davranış modalarımızla çocuklarımıza örnek olmamız gerekiyor. Bugünkü dünyada yaşayan gençler bizim sözlerimizden çok ayak izlerimize bakıyor. Eğer ayak izlerimiz söylediklerimiz de örtüşüyorsa gençlerin kalbinde yer buluyor. Hiçbir şekilde söylediklerimiz onlar için bir anlam ifade etmiyor. Ahilik kardeşliktir sevgidir, ötekileştirmemektir. Aynı bayrak, aynı kültür, aynı medeniyet altında birbirimizin farklılıklarına tahammül ederek ileriye doğru yaşamak, bu bayrağı İleriye doğru taşımaktır. Bu vesileyle bizim kültürümüzle, medeniyetimizle doğan bugüne kadar gelen ahilik kültürünü yaşatan emek veren bugünleri görme ebediyete intikal eden bütün büyüklerimizi rahmetle duayla yâd ediyorum. Böyle güzel bir kültürü böyle güzel bir medeniyeti inşa edip bize tepside sundukları için Allah onlardan razı olsun."

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'de törende yaptığı konuşmasında; Ahiliğin 13. yüzyılda temelleri atılmış bir davranış manzumesi olarak ortaya çıktığını söyledi.

Ahiliğin Anadolu Selçuklu döneminden başlayan Osmanlı'nın temellerini oluşturan bugün ise meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilciğini yaptığını kaydeden Belediye Başkanı Dinçer; "Ahilik bizim kültürümüzde daha fazla yer etmesi gereken, dünden bugüne daha fazla ihtiyaç duyduğumuz, bizi biz yapan değerlerimiz, özelliklerimiz, inançlarımız, anlayışlarımızdır. Bunlara bu günümüzde daha fazla dikkat etmek ve sahip çıkmamız gerekiyor. Nitekim de Aksaray'da, Aksaray özelinde, ülkemizde genelde esnaflarımız, vatandaşlarımız, atalarından, dedelerinden aldığı bu geleneği devam ettirmek adına da tüm çabayı gayreti sarf ediyor" dedi.

Aksaray Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan ise konuşmasında; ahilik haftasını bu yılda büyük bir coşku ile kutladıklarını söyledi. Ahiliğin sosyal hayatın düzenlenmesinde iktisadi hayata ve hatta vatan savunmasına kadar millet olmanın tüm özelliklerini içinde barındıran Türk Milletine has sosyo ekonomik bir düzen olduğunu ifade eden Ceylan; "Bugün Ahilik ruhuna uygun olarak kendi öz sermayesi ve alın teri ile üretim yapan esnafımız, tüccarımız ülke ekonomisine güç katmaktadır 'dedi.

Konuşmaların ardından Ahilik geleneğinde önemli bir aşama olan Şed Kuşanma töreni yapıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Esnaf-Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, Ticaret İl Müdürü İsmail Sevim ile birlikte Aksaray'da yılın Ahisi seçilen Şaban Kocagöz'e Şed Kuşatımı yaptı. Törende yılın kalfası seçilen Saim Arısoy, yılın çırağı seçilen Elif Gök'e plaket ve hediyeleri takdim edildi.

Törende Ahilik konulu şiir ve kompozisyon yarışmaları, masa tenisi müsabakalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Ahilik Haftası Kutlama Törenine; Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Vali Yardımcısı Mustafa Gündüz, Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayhan Özçifçi, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Oktay Öztürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Sevim, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kamu kurum müdürleri, esnaf odaları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonunda vatandaşlara Aksaray Belediyesi tarafından geleneksel Ahi Pilavı ikram edildi.