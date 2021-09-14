Alanya’da sopalı kavga

Olay saat 03.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi'nde bir market önünde meydana geldi. M.B. (41) ile V.G. (35) arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı. Elinde sopayla evinden aşağıya inen M.B. tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine V.G.'ye sopayla vurmaya başladı. Vücuduna ve başına aldığı darbenin ardından V.G. isimli şahıs yere düştü. Olay gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı V.G. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Şahsın kolunda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olaydan sonra kavga şüphelisi ise polis tarafından gözaltına alındı. M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavga görüntüsü ise vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.