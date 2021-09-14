Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, R.Ö. ve T.H.K isimli şüphelilerin Cikcilli Mahallesi 311. Sokak'ta bulunan ikametinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşarak harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda T.H.K.'nin Oba Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde H.A. isimli şüpheliyle uyuşturucu alışverişi yaptığını tespit etti. Şüphelileri bir süre takibe alan polis daha sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda H. A.'nın üzerinden 4.25 gram bonzai, T.H.K.'dan ise 1.90 gram bonzai ele geçirildi. Bunun üzerine belirlenen adrese de baskın düzenleyen ekipler, R. Ö.'yü gözaltına alırken, ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde yapımında kullanılacağı değerlendirilen 4 parça halinde olmak üzere toplamda 322 gram tütün uyuşturucu sentetik kannabinoid maddesi yapımında kullanılan solüsyonlar ele geçirildi.

Polis merkezine getirilen H.A. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak suçundan' işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.