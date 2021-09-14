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Giriş Tarihi: 14.9.2021 10:22

Altın yüzük dolu çantayı kaybetmişti! Polis imdada yetişti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Altın yüzük dolu çantayı kaybetmişti! Polis imdada yetişti

Trabzon'da Selim E. isimli kişi elinde bulunan poşetteki 29 adet 14 ayar altın yüzük ile Kunduracılar Caddesinde dolaştığı esnada altın dolu çantasını düşürerek kaybetti. Altınlarını kaybeden Selim E. durumu hemen polise ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada altın yüzük dolu poşeti bulan kişiye yakalayarak altınları sahibine teslim etti.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri ekiplerince yapılan kamera incelemeleri sonucunda altın yüzüklerle dolu çantayı Ali T. (58) isimli kişinin yolda bulduğunu tespit etti. Ekipler altın dolu çantayı alarak kaçan Ali T'yi bularak altınların sahibi Selim E'ye teslim etti.

Polis ekipleri tarafından Altınları yolda bulan ve oradan ayrılarak kaçan Ali T. isimli kişi karakola götürülen . Ali T,'ye "Buluntu mal üzerinde tasarrufta bulunmak" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

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Altın yüzük dolu çantayı kaybetmişti! Polis imdada yetişti
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