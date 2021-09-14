Altın yüzük dolu çantayı kaybetmişti! Polis imdada yetişti

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri ekiplerince yapılan kamera incelemeleri sonucunda altın yüzüklerle dolu çantayı Ali T. (58) isimli kişinin yolda bulduğunu tespit etti. Ekipler altın dolu çantayı alarak kaçan Ali T'yi bularak altınların sahibi Selim E'ye teslim etti.

Polis ekipleri tarafından Altınları yolda bulan ve oradan ayrılarak kaçan Ali T. isimli kişi karakola götürülen . Ali T,'ye "Buluntu mal üzerinde tasarrufta bulunmak" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.