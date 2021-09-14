Amcasına kızdı, iş makinelerini kepçe ile parçaladı

Şırnak Merkeze 10 kilometre uzaklıkta Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocağına ortak olan Hakan M. ve amcası Ömer M. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonra Hakan M. ekskavatör ile kömür ocağı sahasında bulunan 5 kamyonun kabin kısmını parçaladı.

Kömür ocağında çalışan işçilerin araya girmesi ile sakinleşen Hakan M. ekskavatörden indi. Hakan M.'nin parçaladığı araçlarda büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Hakan M.'nin araçları parçalaması ise kömür ocağında çalışan bir işçi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Aile arasında yaşanan anlaşmazlık büyümeden dün akşam büyüklerinde araya girmesiyle barışla sonuçlandığı öğrenildi.