Anne ve oğlu 20 gün arayla virüse yenildi

Mersin
'in Anamur
ilçesinde anne ve oğlu 20 gün arayla koronavirüs nedeniyle öldü. Anamur'un tanınmış ailelerinden olan ve Nar Oto'nun kurucusu Mehmet Nar'ın eşi 72 yaşındaki Fadime Nar
20 gün önce Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Fadime Nar'ın oğlu 31 yaşındaki Ahmet Nar
da koronavirüse yakalandı. Kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi
'nde fenalaşan Ahmet Nar, Alanya Başkent Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak talihsiz genç yolda hayatını kaybetti. Anne ve oğlu Mersin'de yan yana toprağa verildi.