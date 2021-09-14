Aşkına karşılık bulamayınca katletmişti! Gamze Pala cinayetinde son dakika gelişme...

RAPORA İTİRAZ

Sanık avukatı Ali Sürmen ise "Müvekkilim hakkında gözlem altına alma kararı olduğu halde Covid-19 şartları değerlendirilerek gözlem yapılmadan hakkında bir rapor düzenlenmiştir. Oysaki salgın hastalık kanun hükmünü değiştirmez. Bizce bu yönü ile adli tıp kurumu raporu uygun değildir, yeniden rapor aldırılsın" dedi.