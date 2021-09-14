Atatürk Kültür Merkezi, 29 Ekim’e hazırlanıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açılış öncesi AKM'deki son hazırlıkları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Proje Mimarı Murat Tabanlıoğlu ile birlikte yerinde inceledi.



Vali Yerlikaya, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede, "29 Ekim'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyoruz. Açılışını heyecanla beklediğimiz AKM, İstanbul'umuzun kültür sanat hayatına imzasını atacak." ifadelerini kullandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çalışmaları sürdürülen ve açılışı büyük bir heyecanla beklenen AKM, çalışmaların tamamlanmasının ardından, Cumhuriyetimizin 98'inci yılında 29 Ekim'de açılacak.

10 ŞUBAT 2019'DA TEMELİ ATILDI

Türkiye'nin en önemli kültür projelerinden AKM'de çalışmalar tamamlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılacak projenin, iç detaylarında son rötuşlar yapılıyor. Açılış gününe özel etkinliğin hazırlandığı programda, Mimar Sinan'ı anlatan bir opera sunulacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatında son çalışmalar yapılıyor. İç mekanlarındaki taş kaplama, cam tavan ve diğer işleri sona eren AKM'nin, hareketli sahne ve opera salonu da tamamlandı. 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapılan opera kulesine sahip olan AKM'nin, dış cephe ve çatı işleri de bitirildi. 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını seyircilere açacak olan AKM'nin açılışı için Adnan Saygun'un öğrencisi Hasan Uçarsu tarafından Mimar Sinan operası hazırlandı. Mimar Sinan'ın yaşamı ve eserlerinden özel bir kesiti anlatacak opera, alanında ilk olacak.

AKM'de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.