AYM’den etkili soruşturma yapılmamasına ihlal kararı

Başvurucunun engelli eşi M.T., ikamet ettiği mahallenin 500 metre uzağındaki bir alanda N.A. ve H.S.A. tarafından bulundu ve yapılan kontroller sonucunda M.T.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay hakkında resen ve derhâl soruşturma başlatıldı, İlçe Jandarma Komutanlığınca olay yeri incelemesi yapıldı.

M.T.nin olay günü bacanağı İ.A. ile olay yeri yakınındaki bahçede çalıştıkları, bahçeden geçen sulama borularının üzerini kapatan M.K.'nın, kullandığı kepçeyle köye dönmek üzere yola çıktığı, daha sonra cenazesinin bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda M.T.'nin eşinin, oğlunun, bacanağının, N.A.'nın, H.S.A.'nın ve şüpheli kepçe operatörü M.K.'nın beyanları alındı.

BAŞSAVCILIK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı taksirle ölüme neden olma suçundan şüpheli kepçe operatörü M.K. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Başvurucunun bu karara itirazı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedildi.

YAŞAM HAKKININ İHLALİ GEREKÇESİYLE AYM'YE BAŞVURDU

Başvurucu, ölüm olayı hakkında etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

YÜKSEK MAHKEME YAŞAM HAKKININ İHLALİNE KARAR VERDİ

Yüksek Mahkeme, olay yerinde etkili bir inceleme yapılmadığı, olayı aydınlatabilecek ve şüphelinin belirlenmesine yarayabilecek delillerin eksikliği, Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin olayın gerçekleşme şartlarını netleştirecek biçimde ayrıntılı yapılmadığı gerekçeleriyle yaşam hakkının usul yönünün ihlal edildiğine karar verdi.