Aynı cadde, aynı saat, iki infaz

İSTANBUL
Bahçelievler'deki Mahmutbey Caddesi'nde önceki gün aynı saat içerisinde iki farklı cinayet işlendi. İlk olay amca ve yeğen arasındaki borç meselesi yüzünden yaşandı. İddiaya göre amca Necdet Taşkın ve yeğeni Yunus T., önce sözlü olarak tartışmaya başladı, ardından da silahlar konuştu. Taraflar birbirini vurdu. Tedavi için hastaneye kaldırılan amcayeğenden Necdet Taşkın öldü, Yunus T. ise tedavi altına alındı. İlçe sakinlerine dehşeti yaşatan ikinci olay ise yine aynı saat içinde aynı noktada meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Vurulan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, silahlı saldırgan ise kayıplara karıştı.