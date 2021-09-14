Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı: Bağımlılık, küresel bir sorun haline geldi

Yeşilbağ Adnan Ötügen Ortaokulu'ndaki törene veliler yoğun ilgi gösterdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, konuşmasında bağımlılık konusunun küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi küresel bir sorun haline geldiğinin altını çizdi. Yeşilay'ın bu konudaki mücadelesinin önemli olduğunu da hatırlatan Çağırıcı, mücadelede, ilk başta çocukların bağımlılıktan korunmasının önem taşıdığını belirtti. Çağırıcı, "Velilere yönelik böyle faydalı programların yapılması çok önemli. Çünkü çocuğun iyi eğitim alması ve davranışlarının takip edilmesi ailede başlıyor. Aile toplumun yapı taşıdır. Yine, çocuğun gelişimi çevresiyle gerçekleşiyor. Arkadaş çevresi de iyi takip edilmeli" diye konuştu. Bağımlılıkla mücadelenin inanarak ve hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğini de söyleyen Çağırıcı, ayrıca tüm kurum ve kuruluşların Yeşilay'ın çalışmalarına paydaş olmasının önemine dikkat çekti.