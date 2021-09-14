Bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte etmişti! Cani anne hakkında flaş karar

Avcılar'da 2 yaşındaki öz bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği, şırınga batırdığı ve darp ettiği iddiasıyla yargılanan Ezgi K.'nın davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ezgi K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı, dosyaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından hazırlanan raporun eklendiğini belirtti. Raporda anne Ezgi K.'nin polis merkezinde verdiği ifadesine değinilerek, "Küçük çocuğun burnunun, ağzının ve kulağının iç kısmına ve göbek deliğine evdeki şırınga iğnesini batırarak kanama meydana getirme, vücudunun çeşitli yerlerini sıkarak morluklar meydana getirme, kafa kısmına, gözlerinin alt kısmına, bacakları ve göğüs kısmına jiletle kesiler yapma eylemlerine ilişkin açıklamaları ile çocuğun muayene bulgularının uyumlu olduğu" belirtildi. Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından hazırlanan raporda tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde eylemlerin yaşamsal tehlikeye neden olacak nitelikte olmadığı ancak eylemlerin devam etmesi halinde yaşamsal tehlike meydana gelebileceği belirtildi. Olayların meydana geldiği tarihte annenin herhangi bir psikolojik rahatsızlığına ilişkin bulgu olmadığı da ifade edilen raporda, sanık annenin polis merkezinde çocuğuna yaptığını söylediği eylemlerin vekaleten hastalık "Munchausen by Proxy" (Aile çocukta bir hastalık varmış gibi yapmakta ya da hastalık oluşturmakta ve hasta çocuğu doktora götürmekte) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olduğu belirtildi.