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Giriş Tarihi: 14.9.2021 17:00

Bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist taburcu edildi

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist taburcu edildi

Bisikletiyle dünya turuna çıkan Japonya vatandaşı Shogan Kameda, konaklamak için geldiği Elazığ'ın Sivrice ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Japon turist tedavisinin ardından taburcu edilirken, saldırgan polis tarafından yakalandı.

12 senedir dünyanın birçok ülkesini bisikletiyle gezen 45 yaşındaki Japon Shogan Kameda, 10 ay önce Türkiye'ye geldi. Muş'tan sonraki durağı Elazığ olan Japon Turist Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde kampa girdi. İddiaya göre, Kamada dişlerini fırçaladığı esnada tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralı turist ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Kameda'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Japon turisti bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli 18 yaşındaki D.B. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yaşı küçük zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TABURCU OLDU

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavisi yapılan Japon Shogan Kameda, taburcu edildi. Kameda, seyahatine devam etmek istediğini belirterek, uğradığı saldırı karşısında üzgün olduğunu ancak bir kişinin yaptığı bu saldırıyı tüm kente mal etmemek gerektiğini söyledi. 12 yıldır bisikletiyle dünyayı gezdiğini anımsatan Kameda, Türkiye'de çok güzel anılarının olduğunu belirterek, seyahatleri boyunca Elazığlılardan birçok ikram gördüğünü, gerek yiyecek ve içecek gerekse de konaklama konusunda Elazığlıların kendisine yardım ettiğini söyledi.

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Bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist taburcu edildi
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