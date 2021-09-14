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Giriş Tarihi: 14.9.2021 15:45

Büyükbaş havyan yüklü kamyonet otomobil ile çarpıştı: 3’ü çocuk 9 yaralı

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Büyükbaş havyan yüklü kamyonet otomobil ile çarpıştı: 3’ü çocuk 9 yaralı

Aksaray’da şerit ihlali yaptığı ileri sürülen otomobil ile büyükbaş hayvan yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Aksaray'da Yeşilova yolu Seleciktolu yakınlarında, hayvan pazarından döndüğü öğrenilen Zahit Doğanay (53) yönetimindeki büyükbaş havyan yüklü kamyonet, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı ileri sürülen Ali Doğanay (43) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ali Doğanay ile aynı aileden Mustafa (21), Muhammet Mustafa (8) ,Sümeyye (7), Rabia (6), Nurten (46), Döndü (41), Ebru Doğanay (25) ile kamyonete bulunan İbrahim Çakmak (26) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada 3 büyükbaş havyanda yaralandı.

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Büyükbaş havyan yüklü kamyonet otomobil ile çarpıştı: 3’ü çocuk 9 yaralı
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