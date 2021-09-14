Büyükbaş havyan yüklü kamyonet otomobil ile çarpıştı: 3’ü çocuk 9 yaralı

Aksaray'da Yeşilova yolu Seleciktolu yakınlarında, hayvan pazarından döndüğü öğrenilen Zahit Doğanay (53) yönetimindeki büyükbaş havyan yüklü kamyonet, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı ileri sürülen Ali Doğanay (43) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ali Doğanay ile aynı aileden Mustafa (21), Muhammet Mustafa (8) ,Sümeyye (7), Rabia (6), Nurten (46), Döndü (41), Ebru Doğanay (25) ile kamyonete bulunan İbrahim Çakmak (26) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada 3 büyükbaş havyanda yaralandı.