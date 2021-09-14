Direksiyonda rahatsızlanan epilepsi hastası kaza yaptı: 2’si çocuk 3 yaralı

Kontrolden çıkan ve aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil önce park halinde bulunan bir araca ardından da kaldırımdaki ağaca çarparak takla attı. Kazayı görenler sürücünün yardımına koşup, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Emin Kılıç ile 2 çocuğu çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.