Duha Suresi Okunuşu - Duha Suresi Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Duha Suresi, İslam alemi için mühim bir yere sahiptir. Birçok kişi tarafından internet üzerinde de en çok aranan sureler arasında yer almaktadır. Kuran-ı Kerim'in 93. Suresi olan ve 11. Ayetten oluşan Duha Suresinin Türkçe Arapça okunuşu ve anlamını bu başlık altından görebilirsiniz. Duha Suresi olu ve dinle için iki ayrı seçeneği ayrıntılarda görebilirsiniz.

DUHA SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ

Kuran-ı Kerim'in 93. Suresini bu başlık altından ister okuyup isterseniz de dinleyebilirsiniz. Duha Suresi okumak için hemen aşağıya göz atabilirsiniz.

DUHA SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vedduha

2- Velleyli iza seca

3- Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala

4- Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula

5- Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda

6- Elem yecidke yetiymen feava

7- Ve vecedeke dallen feheda

8- Ve vecedeke 'ailen feağna

9- Femmel yetiyme fela takher

10- Ve emmessaile fela tenher

11- Ve emma binı'meti rabbike fehaddis

DUHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Andolsun kuşluk vaktine

2- ve dindiği zaman o geceye ki,

3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!

4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.

5- ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!

6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?

7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?

8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?

9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!

10- El açıp isteyeni de azarlama!

11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

DUHA SURESİ KONUSU

Müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı bir teselli olmak üzere Hz. Peygamber'e, yüce Allah'ın himayesi sayesinde çocukluğundan itibaren nice güçlükleri aşarak bugünlere geldiği hatırlatılmakta ve kendisinin de yetime, yoksula iyi davranması emredilmektedir.

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