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Giriş Tarihi: 14.9.2021 14:19

Eski kiracısını vuran zanlı tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Eski kiracısını vuran zanlı tutuklandı

Kocaeli Derince ilçesinde komşularını ziyarete gelen ve bir komşusunu traş eden Salih Çelik (57), geldiği binanın yan tarafından oturan eski ev sahibi Mustafa A.(30) tarafından vuruldu. Ağır yaralanan Çelik’in tedavisi devam ederken, olay sonrası gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen ev sahibi Mustafa A. tutuklandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Mersincik Mahallesi 17 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan eski komşularını ziyarete gelen Salih Çelik (57), iddialara göre bahçede bulunan bir komşusunun saçlarını tıraş ettiği sırada, yan tarafta bulunan binada oturan eski ev sahibi Mustafa A. tarafından av tüfeği ile iki el ateş edilerek sırtından ve karnından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


Salih Çelik

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Salih Çelik, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çeliknin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olay sonrası gözaltına alınan Mustafa A sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı. Salih Çelik'in Mustafa A.'nın evinde 1 yıl önce kiracı olarak yaşadığı ve evden ayrıldıktan sonra aralarında anlaşmazlıklar sebebi ile husumet olduğu öğrenildi.

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Eski kiracısını vuran zanlı tutuklandı
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