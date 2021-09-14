FETÖ borsası kurdukları belirlenmişti! Kazım Yiğit Akalın hakim karşısına çıkıyor

Her fırsatta FETÖ borsalarıyla mücadele ettiklerini öne süren Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın, 4'ü polis 2'si avukat FETÖ borsası şebekesinin organizatörü olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aylarda 6 kişilik şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Avukat Kazım Yiğit Akalın ve 1 polis tutuklanırken 4 şüpheli iste adli kontrolle serbest kaldı. Savcılık, 6 şüpheli hakkında "rüşvet almak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle 111 sayfalık bir iddianame düzenledi. Akalın ve beraberindeki şüphelilerin yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

AKALIN'IN YAPTIĞI GÖRÜŞMELER İDDİANAMEDE

Dava dosyasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mağdur", Ş.Ç isimli iş insanı "Suçtan zarar gören", oğlu iş insanı G.Ç. ise "Müşteki" sıfatıyla yer alıyor. Dava dosyasının deliller kısmında ise müşteki G.Ç.'nin şikayet dilekçeleri, G.Ç. ile avukat Mehmet İplikçioğlu arasında yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtları ve çözümü ve İplikçioğlu'nun ifadesi yer buluyor. İplikçioğlu'nun ayrıca avukat Kazım Yiğit Akalın'la arasında yapılan Facetime ve Whatsapp görüşme ekran görüntüleri, aralarında yapılan telefon görüşmelerine ait ses kayıtları, Akalın'a ait HTS kayıtları ve el konulan dijitallerin imaj alma ve inceleme tutanakları da dava dosyasında yer alan bir diğer delil oldu.

YOĞUN İRTİBATLI

Tespitlere göre; Akalın'ın sadece şüpheli bir polis memuruyla toplam 176 kez Facetime üzerinden arama kaydına rastlandı. Bir diğer polisle ise arasında 328 kez etkileşim sağlandığı tespit edildi. Akalın ve 4 polis memurunun FETÖ dosyasının takibi için gerçekleştirilen eylemlerin olduğu süre zarfında, yoğun iletişim ve ortak baz kayıtlarına rastlandı.

İLK AKALIN İRTİBATA GEÇTİ

İddialara göre Akalın, FETÖ soruşturması yürütülen iş insanı Ş.Ç.'nin avukatı Mehmet İplikçioğlu ile ilk olarak 1 Mart'ta Whatsapp'la irtibata geçti. Mehmet ağabeyciğim iyi geceler. Yarın müsaitliğiniz olur mu 11 gibi?" şeklinde mesaj attı. İplikçioğlu da "Yarın 11.30 daha rahat olur" diyerek ofisine davet etti.

"ABİ Ş.Ç DİYE BİR MÜVEKKİLİN VAR MI"

2 Mart günü Avukat İplikçioğlu'nun ofisine giden Kazım Yiğit Akalın, burada "Abi senin Ş.Ç. diye bir müvekkilin var m?" diye sordu. İplikçioğlu'nun bu soruya "evet" cevabı vermesi üzerine Akalın, "Abi emniyetten bana ulaştılar ve Avukat Mehmet Asım İplikçioğlu'nu tanıyor musun, onun Ş.Ç. diye bir müvekkili var. Kendisinin bir dosyası var. Yardımcı olabileceklerini söylüyorlar ama bunun bir bedeli olacak diyorlar" dedi.

AVUKATIN ULAŞAMADIĞI DELİLLERE AKALIN ULAŞMIŞ

Avukat İplikçioğlu bu teklifi müvekkili Ş.Ç. ve oğlu G.Ç.'ye söyledi. Müvekkiliyle yaptığı görüşmede ne karşılığı bu işlemin gerçekleşeceği konuşuldu. 3 Mart günü Kazım Yiğit Akalın soluğu, tekrar avukat İplikçioğlu'nun ofisinde aldı. Akalın burada İplikçioğlu'na, "Ş.Ç.'yi bekletmeyiz. Ona yardımcı olacak şekilde ifadesini alırız. Emniyetten serbest bırakılır. Bunun karşılığında 150- 200 bin dolar istediklerini söylediler" teklifinde bulundu. Akalın ayrıca, emniyetten Ş.Ç.'nin babasıyla ilgili soruşturma dosyasının ayrıntılarını öğrenip bu görüşmede avukat İplikçioğlu'yla bu ayrıntıları paylaştı. İplikçioğlu ifadesinde bu bilgileri müvekkillerinin avukatlığını yapmasına rağmen ilk kez Akalın'dan duyduğunu belirtti.

TANIŞMAK İSTEDİLER

İplikçioğlu aynı gün, Akalın'ın yaptığı söz konusu teklifi müvekkillerine iletti. Ş.Ç. bu teklifi reddettiğini avukatına söyledi. İplikçioğlu da teklifin müvekkilleri tarafından reddedildiğini, ertesi gün yani 4 Mart günü Akalın'ın ofisine giderek aktardı. İlerleyen süreçte ise Ş.Ç. isimli iş insanının teklifi yapanlarla tanışmak istediği, avukatları İplikçioğlu tarafından Akalın'a iletildi.

AVUKATI POLİSLE O TANIŞTIRDI

16 Mart günü ise Avukat İplikçioğlu, iş insanı Ş.Ç.nin bahsedildiği gibi ifadesinin alınması organizasyonuyla ilgili konuşmak üzere Akalın ile 11.20-11.55 arasında buluştu. Daha sonra polis memuru E.O.T. ile 3'lü bir şekilde bir araya gelindi. Bu buluşmada Avukat İplikçioğlu, polis memurunun numarasını cep telefonuna saat 12.47'de kaydetti. Bu bilgi Avukat İplikçioğlu'nun yapılan cep telefonu imaj incelemesiyle ortaya çıkarıldı. Akalın'ın irtibatlandırdığı polis memuru ve İplikçioğlu tanışmalarından bir gün sonra İmessage üzerinden iletişim sağladı.

MEMURLARLA YOĞUN İRTİBATINA RASTLANDI

Akalın'ın sadece şüpheli bir polis memuruyla toplam 176 kez Facetime üzerinden arama kaydına rastlandı. Bir diğer polisle ise arasında 328 kez etkileşim sağlandığı tespit edildi. Akalın ve 4 polis memurunun iletişim ve ortak baz kayıtlarına rastlandı. Bu görüşmelerin özellikle FETÖ şüphelisinin avukatı Mehmet İplikçioğlu ile yapılan görüşmelerden sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Akalın'ın E.O.T isimli polis memurunu ofisinde ağırlayarak buluştuğu ortak baz kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı.

AKALIN YALAN BEYANDA BULUNDU

Akalın, soruşturma kapsamında alınan ifadesinde avukat Mehmet İplikçioğlu'nun kendisini aradığını ve sadece avukatlık hizmeti için fikir alışverişinde bulunduğunu öne sürdü. Ancak İplikçioğlu'nun cep telefonu üzerinde yapılan incelemelerde buluşma teklifinin ilk olarak Akalın'dan geldiği saptandı. İddianamede Akalın'ın suçtan kurtulmaya yönelik yalan beyanda bulunduğu vurgulandı. Akalın'ın ayrıca cep telefonu şifresini, yaşananların beyanlarıyla uyuşmadığını bildiğinden dolayı bunun ortaya çıkmaması için vermediği değerlendirmesi yapıldı.

KAMERA KAYITLARI DOSYADA

Bu durum İplikçioğlu'nun ofisindeki güvenlik kamera kayıtlarıyla doğrulandı. Avukat İplikçioğlu'nun 2 Mart saat 11.30'da Akalın'ı ofisinin kapısında karşıladığı ve yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdikleri belirlendi. İlk etapta peş peşe toplam 3 kez görüşen ikilinin cep telefonu sinyalleri belirtilen tarihlerle uyumluluk gösterdi.