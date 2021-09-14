Gölde düşen gençten acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Köyceğiz'de bir süre önce askerden gelen 21 yaşındaki Erdem Acar, askere gidecek bir arkadaşının Köyceğiz Gölü'nde bir teknede düzenlenen asker eğlencesine katıldı. Acar, dengesini kaybederek göle düştü. Kıyıda bulunan vatandaşlar tekneden bir kişinin denize düştüğünü görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki yapılan incelemede göle düşenin Erdem Acar olduğu tespit edildi. Gölde çalışma başlatan dalgıç ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda Acar'ın cansız bedenine ulaşıldı.