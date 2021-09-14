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Giriş Tarihi: 14.9.2021 16:27

Gölde düşen gençten acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Gölde düşen gençten acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Muğla Köyceğiz’de 21 yaşındaki Erdem Acar, teknede düzenlenen asker eğlencesinde dengesini kaybederek göle düştü. Yapılan arama çalışmalarında gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Köyceğiz'de bir süre önce askerden gelen 21 yaşındaki Erdem Acar, askere gidecek bir arkadaşının Köyceğiz Gölü'nde bir teknede düzenlenen asker eğlencesine katıldı. Acar, dengesini kaybederek göle düştü. Kıyıda bulunan vatandaşlar tekneden bir kişinin denize düştüğünü görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki yapılan incelemede göle düşenin Erdem Acar olduğu tespit edildi. Gölde çalışma başlatan dalgıç ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda Acar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Gölde düşen gençten acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
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