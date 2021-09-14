Evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü

Antalya'da 3 çocuk babası hurdacı Hilmi Uyar, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından göğsünden 5 kez bıçaklandıktan sonra başı ezilerek feci şekilde öldürüldü. Polisi alarma geçiren olay sabah saat 10.30 sırasında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5693 sokaktaki müstakil bir evde meydana geldi. Hurdacılıkla geçimini sağlayan ve yalnız yaşayan Hilmi Uykar'dan haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmesini istedi. Kilitli olmayan kapıyı açan komşuları, Uykar'ın üst kısmı çıplak şekilde kapı önünde hareketsiz yattığını gördü. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, komşuların yardımıyla girdikleri evde Uykar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede Hilmi Uykar'ın vücudunda 5 bıçak darbesinin yanı sıra başında darbe izi olduğu tespit edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uykar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 çocuk babası Uykar'ın evinde bir süre önce yangın çıktığı ve yapının yanmayan bir odasında yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Uykar'ın evinin önünde hurda toplamada kullandığı motosikleti ve beslediği köpeği kaldı.

KATİL LAMBAYI AÇIK UNUTMUŞ

Cinayet masası ekipleri yaptıkları incelemede katilin evin içindeki ve dışındaki lambaların yanık bıraktığını tespit eti. Çevresinde sevilen bir kişi olan Uykar'ın öldürülmesi karşısında komşuları büyük üzüntü yaşadı. Cinayete kurban giden ablası Hatice Toyoğlu, "Bu sabah ulaşamayınca komşulardan bakmasını istedim. Evde ışıkları yanıyormuş. İçeridedir dedim. Komşular kapıyı açınca arkada yerde bulmuşlar. Hayatını kaybetmiş" dedi.

Polis cinayet zanlısının kaçarken çok sayıda delil bıraktığını ve yakalanmasını an meselesi olduğunu kaydetti.