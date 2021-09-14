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Giriş Tarihi: 14.9.2021 14:57 Son Güncelleme: 14.9.2021 14:57

Hz. Yunus’un Duası Okunuşu - Hz. Yunus’un Balığın Karnında Okuduğu Sıkıntıya Her Derde İyi Gelen Duası

Hz. Yunus’un Duası Okunuşu - Hz. Yunus’un Balığın Karnında Okuduğu Sıkıntıya Her Derde İyi Gelen Duası

Müslüman âlemi her zaman olduğu gibi sıkıntılı zamanlarda da Allah’a (c.c) el açarak dua eder. Bu noktada sıkıntıya ve dertlere iyi gelen, okunması tavsiye edilen dua konusunda da araştırmalar yapılır. Hz. Yunus’un bir balığın karnındayken ettiği duanın fazileti büyüktür. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre Hz. Yunus’un duası okumanın önemli faziletleri ve faydaları vardır. Sıkıntıya düşen, dertli olan ve başı belaya girmiş kişiler Hz. Yunus’un duası okuyarak Allah’tan yardım diler. Peki, Hz. Yunus’un okuduğu dua nedir? İşte Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn duası okunuşu ve Türkçe anlamı!

Hz. Yunus'un bir balığın karnındayken okuyarak Allah'tan yardım dilediği duanın okunuşu ve anlamı için doğru yerdesiniz. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre önemli fazileti bulunan Hz. Yunus'un duası ezberlemek, Arapça Türkçe okumak veya anlamını öğrenmek isteyenler tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilecekler. Sıkıntıda veya dertli olan, başı belaya düşmüş kimseler ''Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn'' duasını okuyabilirler. Hz. Yunus'un okudğu sıkıntıya iyi gelen bu duanın okunuşu ve Türkçe anlamı için detayları inceleyiniz.

Hz. Yunus'un Duası Okunuşu

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin

Hz. Yunus'un Duası Türkçe Anlamı

Senden başka ilah yoktur. Sen eksikliklerden uzaksın ve yücesin. Ben zalimlerden oldum!

Hz. Yunus'un Duasının Faydaları

Bu dua, Yüce Allah'ın ihsanına vesile olur.

Bu dua, sıkıntı ve darlığın giderilmesine vesile olur.

Bu dua okunduğunda, kişiyi en zor hallerden kurtaracağı umulur.

Hz. Yunus'un Okuduğu Duanın Fazileti

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurur:

"Yûnus'un balığın karnındaki duası لَۤا اِلٰهَ اِلَّۤا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنّ۪ى كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ şeklinde idi. Sıkıntıya düşmüş ve başı belâya düçâr olmuş hangi müslüman bu duayı yaparsa, Allah Teâlâ mutlaka onun duasını kabul buyurur." (Tirmizî, Deavât 81; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 170)

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