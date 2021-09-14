Hz. Yunus’un Duası Okunuşu - Hz. Yunus’un Balığın Karnında Okuduğu Sıkıntıya Her Derde İyi Gelen Duası

Hz. Yunus'un bir balığın karnındayken okuyarak Allah'tan yardım dilediği duanın okunuşu ve anlamı için doğru yerdesiniz. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre önemli fazileti bulunan Hz. Yunus'un duası ezberlemek, Arapça Türkçe okumak veya anlamını öğrenmek isteyenler tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilecekler. Sıkıntıda veya dertli olan, başı belaya düşmüş kimseler ''Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn'' duasını okuyabilirler. Hz. Yunus'un okudğu sıkıntıya iyi gelen bu duanın okunuşu ve Türkçe anlamı için detayları inceleyiniz.

Hz. Yunus'un Duası Okunuşu

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin

Hz. Yunus'un Duası Türkçe Anlamı

Senden başka ilah yoktur. Sen eksikliklerden uzaksın ve yücesin. Ben zalimlerden oldum!

Hz. Yunus'un Duasının Faydaları

Bu dua, Yüce Allah'ın ihsanına vesile olur.

Bu dua, sıkıntı ve darlığın giderilmesine vesile olur.

Bu dua okunduğunda, kişiyi en zor hallerden kurtaracağı umulur.

Hz. Yunus'un Okuduğu Duanın Fazileti

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurur:

"Yûnus'un balığın karnındaki duası لَۤا اِلٰهَ اِلَّۤا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنّ۪ى كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ şeklinde idi. Sıkıntıya düşmüş ve başı belâya düçâr olmuş hangi müslüman bu duayı yaparsa, Allah Teâlâ mutlaka onun duasını kabul buyurur." (Tirmizî, Deavât 81; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 170)

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