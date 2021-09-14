İki çocuğunu rehin alan baba kayınvalidesini de yaralamış

İstanbul Fatih
'te, 2 Ağustos akşamı iki çocuğunu rehin alıp pencereden rastgele ateş açan 47 yaşındaki Ümit Akıncı'ya birden fazla suçtan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, Ümit Akıncı ve eşi Burcu Bakioğlu
'nun 10 ay önce boşandığı hatırlatıldı. Evli kaldıkları dönemde Ümit Akıncı'nın eşine şiddet uyguladığı ve uyuşturucu madde kullandığı, mahkeme tarafından iki çocuğun velayetinin annelerine verildiğini anlatan Cumhuriyet Savcısı, olaydan 3 hafta önce Burcu Bakioğlu'nun kızları K.A. ve B.A.'yı birkaç gün kalmaları için babalarına bıraktığı ancak Ümit Akıncı'nın çocukları geri annelerine teslim etmeyerek, annelerini öldürmekle tehdit ederek çocuklarını alıkoyduğunu iddianamede belirtti. "Silahla tehdit", "silah taşıma ve bulundurma", "korku ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilen Ümit Akıncı'nın yargılanmasına önceki gün 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık beyanının hastanede tedavi görüyor olması nedeniyle alınamadığından ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Ümit Akıncı'nın 2019'da ise kayınvalidesini darp edip silahla ateş ederek yaraladığı öğrenildi.