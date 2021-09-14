İnşaatında çalıştığı kütüphaneye doktor adayı olarak geliyor

"İNSANIN AZMEDİNCE NELERİ BAŞARABİLECEĞİNİ GÖRDÜM"

Coşkun, üniversite sınavına hazırlandığı dönemde kampüsteki kütüphanenin inşaatında da çalıştığını dile getirdi. O dönem, kütüphaneye bir gün tıp öğrencisi olarak ders çalışmaya geleceğinin aklının ucundan bile geçmediğini aktaran Coşkun, şöyle devam etti: "Güneşin altında çalışıyorduk, zor günlerdi. Üniversiteyi kazanınca buraya ders çalışmaya geldiğim zaman insanın azmedince, hedefleri doğrultusunda çalışınca neleri başarabileceğini gördüm. Çalışmalarımın neticesini aldım, bunun için çok mutluyum. Çok güzel bir duygu."

"GENÇ KARDEŞLERİMİZE ÖRNEK OLMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Rektör Prof. Dr. Göktaş da Coşkun'un zor şartlara rağmen çalışıp tıp fakültesini kazandığını ifade ederek şunları kaydetti: "Hasan kardeşimizin sosyal medyada mesajını görünce hakikaten biz de heyecanlandık. Azimle çalışarak insanın neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden birisi. Bu başarı genç kardeşlerimize, çocuklarımıza örnek olması açısından çok önem arz ediyor. Kendisiyle sohbet ettik, puanı da oldukça yüksek. FÜ Tıp Fakültesinin alanında çok başarılı bir üniversite olduğunu araştırmış, tercihini kullanmış. Buna da ayrıca sevindik. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum."