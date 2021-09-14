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Giriş Tarihi: 14.9.2021 12:42

İnternetten tanıştığı kadının çantasındaki parayı çaldı! Güvenlik kameraları görüntüledi

AA
İnternetten tanıştığı kadının çantasındaki parayı çaldı! Güvenlik kameraları görüntüledi

İnternetten tanıştı, sonrasında şoka uğradı! Esenyurt'ta, bir kişinin internette tanıştığı kadının çantasından bir miktar para çalıp kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta şoke eden olay! Alınan bilgiye göre, 8 Eylül'de internet üzerinden tanıştığı bir kadınla Esenyurt'ta bir kafede buluşan şüpheli, burada bir süre sohbet etti. Şüpheli, lavaboya gitmesini fırsat bilerek kadının çantasındaki bir miktar parayı alıp, hesabı ödedikten sonra kaçtı.

Masaya geldiğinde şüphelinin gittiğini öğrenen kadın, çantasını kontrol ettiğinde parasının yerinde olmadığını fark etti. Kafe çalışanlarıyla beraber güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen kadın, polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Bu arada güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında, kadının lavaboya gitmesi ve şüphelinin çantadan parayı alması yer alıyor.

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İnternetten tanıştığı kadının çantasındaki parayı çaldı! Güvenlik kameraları görüntüledi
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