İstanbul merkezli 2 ilde gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonu

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'ndaki Süryani Kilisesi'nde görevli 2 papaz ile 2 Süryani cemaati mensubunun bir şebeke tarafından icralı daireleri ucuza alma vaadiyle 1 milyon 100 bin lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.