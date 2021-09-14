İstanbul’da 34. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Bu kadim geleneğin tarihte kalmadığını dile getiren Yerlikaya, şed kuşanma töreninin de asırlardır devam eden geleneğin bir parçası olduğunu bildirdi.

Şed kuşanan kişiden sözünde durması, vefakar olması, şeytana ve nefse muhalefet etmesi, kaza ve kadere sabretmesi gibi hasletlerin beklendiğini anlatan Yerlikaya,: "İstanbul, kadim geçmişi boyunca tüm ekonomik dönüşümlerde merkezi rol oynamıştır. Bugün de İstanbul, Türkiye'deki ekonomik ve sosyal kalkınmanın lokomotifi konumunda. Hepimizin ortak amacı İstanbul'u küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma değer üreten, yenilikçi ve yaratıcı bir ekonomi haline getirmek. Bu amaca ulaşmak için, hep birlikte daha çok çalışmalıyız."