İstanbul’da çaldığı altınları Trabzon’da satacaktı: Yakalandı!

Trabzon ve İstanbul Kuyumcu Odalarının ihbarı sonucu Trabzon Emniyeti harekete geçti. İstanbul'dan çalınan altınların Trabzon'da olabilceğinden şüphelenen kuyumcular ihbarda bulundu. İstanbul'da bir kuyumcudan çalınan bir adet altın bilezik ve Osmanlı tuğralı bir adet altın kolyenin çalındığını ve Trabzon'da olabileceğini polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine Asayiş Şube müdürlüğüne bağlı Güven Timleri tarafından çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, Kunduracılar Caddesinde kuyumculara girip çıkan bir şüpheli kişiyi takibe aldı. Bir kuyumcu dükkanına giren Talip Y. altın bileziği satmak üzere ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerine Osmanlı tuğralı altın kolyeyi bir işletmeye 2 bin 850 TL'ye sattığını söyleyen Talip Y. isimli kişinin ayrıca, bir adet bilezik ve 2 bin 850 TL para ile yakalanarak Akın Çelebi Polis merkezi Amirliğine teslim edildi.