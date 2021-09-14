İstanbul’un en uzun isimli camisi! Telaffuz etmek oldukça zor: Tam 8 kelime...



"İSMİ TAM AKLIMDA KALMADI"

Caminin ismini söylemekte zorluk yaşayan Emre Coşkun, "Buradaki bütün camilere girdim. Bu camimin de çok önünden geçtim ama girmedim. Ama bu röportajdan sonra gireceğim. En uzun isimli cami olduğunu bilmiyordum. İsmi tam aklımda kalmadı" diye konuştu.



"BUNDAN SONRA ZİYARET EDERİM"

Camiyi bundan sonra hep ziyaret edeceğini söyleyen Ali Azam, "Bu caminin en uzun isimli cami olduğunu bilmiyordum. Yeni öğrendim bundan sonra ziyaret ederim" ifadelerini kullandı