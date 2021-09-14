İzmaritten doğan felaket

Bahçelievler
Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.
İddiaya göre fabrika içerisindeki atık sahasına söndürülmeden atılan sigara izmariti, çevredeki materyallerin tutuşmasına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı etkisi altına alırken, panik içinde kendilerini dışarıya atan işçiler, hemen itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bütününü sardı, gökyüzünü de siyah duman kapladı. Gündüz, adeta geceye döndü.
İhbar üzerine Bahçelievler, Küçükçekmece
, Başakşehir
, Bakırköy
, Avcılar
olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Fabrika çalışanları da ekmek teknelerini kurtarabilmek için seferberlik ilan ederken, bazıları gözyaşları içinde yangını izledi. Dumandan etkilenen işçileri ise sağlık ekipleri kontrolden geçirdi.
Yangına müdahale ederken hafif yaralanan bir işçi o anları SABAH
'a anlattı: "Alevler ilk anda bu kadar büyük değildi. Erken müdahale etmek istedik. Ancak içeride bir patlama meydana geldi. Fırlayan parçalardan biri koluma isabet ederek yaktı. Daha sonra alevler hızla büyüdü. Canımızı zor kurtardık."
Alevler 5 saatlik çalışmanın ardından söndürülebildi. Fabrika kullanılamaz hale gelirken can kaybının yaşanmaması tek teselli oldu.