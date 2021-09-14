Jandarma özel cihaz kullanarak tespit etti! Okul servis şoföründe çıktı...

Kemer Ulaştırma Hizmetleri Odası Genel Sekreteri Nedim Değirmenci, "Bugün burada jandarmamız ile okul servis araçlarını denetlemek için bulunuyoruz. Geçen yıllarda rutin kontroller yapılıyordu ama bu yıl ilaveten uyuşturucu testi de yapılmaya başlandı. Kendilerine böyle bir imkanı bize sundukları için çok teşekkür ediyorum. Her şey çocuklarımızın güvenliği için, onların daha güzel, daha iyi eğitim alabilmeleri için bu uygulama yapılıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.