Kaybolan Iraklı genç kızdan günlerdir haber yok! Bulunması için özel ekip kuruldu

"KENDİ KAÇMIŞ OLSA, KİMLİĞİNİ VE PASAPORTUNU YANINA ALIRDI"

Anne Leyla Naim Al-Abbood, "Sally ailemizden kaçmış olamaz. Biz, hiçbir zaman kızımızı kısıtlamadık. Sally kendi kaçmış olsa pasaportunu, kimliğini, parasını ve değerli takıları vardı onları da yanına alırdı. Muhammed isminde bir kişiden şüpheleniyoruz. 3 hafta önce bizden gelip kızımızı istedi, kızımız istemedi. 2 Eylül'de sabah saatlerinde bu Muhammed denen kişi aradı 'Sally, çok önemli bir işim var yanıma gelip yardımcı olur musun?' dedi. Son görüldüğü yerle Muhammed'in evinin arasında 43 metre mesafe varmış. İki kere polis merkezine ifade verdi Muhammed, ikisinde de farklı şeyler konuşmuş. İfadesinde önce 'Yanıma gelmedi' demiş diğer ifadesinde 'Geldi ama hemen yanımdan ayrıldı' demiş. Kızımı öldürmüş olabilir Allah bilir. Bir an önce kızım öldü mü, kaçırıldı mı, yaşıyor mu? Bunları öğrenmek istiyoruz" diye konuştu.