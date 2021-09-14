Kayseri’de 4 bin yıllık Aslan ağzı bulundu

Kaza çalışmaları hakkında bilgiler veren Kültepe Kaza Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulaklıoğlu; "Kültepe'de Temmuz ayından buyana sürdürdüğümüz kazı çalışmalarında Aslan, ayı, yabani domuz, yaban koyunu ve geyiklere ait kemik buluntuları çıktı. Bu kemikler toplu halde çıktı.

Bu kazımızda ilk defa Anadolu'da iki ayrı aslanın çene kemiğini bulduk. Aynı şekilde çok büyük boyda bir ayı ile geyiklere ait kemiklerde bulduk. Bunlar aslında bizim bu bölgede yetiştiğini kabul edebileceğimiz hayvanlar. Erciyes'in etrafında o dönemde yaşayan hayvanlar. Anadolu'da ilk defa bu kadar erken tarihe ait Aslan kemiği çıktı. Bunları o zaman içinde bunların burada yetiştirildiğini düşünmüyoruz. Bunlar avlanarak Kültepe'ye getirilmiş. Boğaz köyde bulunan Anitta adlı bir tabletti, Anitta isimli bir kral babası ile birlikte Neşe'yi zapt etmişler. Burada surlar saraylar tapınaklar yapmışlar. Bu kemiklerde bu alanda bulundu. Bu krala ait yazıtta derki, ben ava gittim, Neşa'ya iki aslan leoparlar, panterler ve geyikler avlayıp getirdim diye yazar. Zaten bu hayvanları bulduğumuz hayvanların kemikleri de tapınağın yanında bulundu. Yaptığımız araştırmalarda bu hayvanların kemiklerinde yaralanmalar var. Yeni avlandıkları anlaşılıyor" diye konuştu.