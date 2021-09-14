Kız kardeşini bıçaklayarak öldürmüştü: "Hastayım, haplarımı almamışım" dedi!

AĞIRLAŞTIRILMÜŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Katil ağabey Soner Bali hakkında , 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kardeşi tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkan Bali, psikiyatri hastası olduğunu ileri sürdü. Bali, 'O günde haplarımı almamışım. Kendimi kaybetmişim' diyerek kendisini savundu. Mahkeme heyeti akıl sağlığının incelenmesi için Bali'yi hastaneye sevk edilmesine karar vererek duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.