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Giriş Tarihi: 14.9.2021 11:29 Son Güncelleme: 14.9.2021 11:36

Kız kardeşini bıçaklayarak öldürmüştü: "Hastayım, haplarımı almamışım" dedi!

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kız kardeşini bıçaklayarak öldürmüştü: Hastayım, haplarımı almamışım dedi!

Konya’da 6 ay önce 15 yaşındaki kız kardeşi Yağmur Bali’yi ders çalıştığı sırada boğazını keserek öldüren şizofren hastası Soner Bali’nin (25), ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kardeşi tasarlayarak öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Hasta olduğunu ileri süren Soner Bali, ‘Psikiyatri rahatsızlığım var. O günde haplarımı almamışım. Kendimi kaybetmişim’ dedi. Mahkeme, Bali’yi akıl sağlığının incelenmesi için hastaneye sevk etti.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesinde meydana gelen olayda, yüzde 55 oranında raporu bulunan şizofren hastası Soner Bali, tedavi gördüğü hastaneden kaçıp, geldiği evinde ders çalışan kız kardeşi Yağmur Bali'nin boğazını keserek öldürdü. Evden ayrıldıktan sonra tekrar evin önüne gelince polis tarafından gözaltına alınan Bali, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMÜŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Katil ağabey Soner Bali hakkında , 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kardeşi tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkan Bali, psikiyatri hastası olduğunu ileri sürdü. Bali, 'O günde haplarımı almamışım. Kendimi kaybetmişim' diyerek kendisini savundu. Mahkeme heyeti akıl sağlığının incelenmesi için Bali'yi hastaneye sevk edilmesine karar vererek duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

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Kız kardeşini bıçaklayarak öldürmüştü: "Hastayım, haplarımı almamışım" dedi!
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