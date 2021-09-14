Kız kardeşini bıçaklayarak öldürmüştü: "Hastayım, haplarımı almamışım" dedi!

Konya'nın Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesinde meydana gelen olayda, yüzde 55 oranında raporu bulunan şizofren hastası Soner Bali, tedavi gördüğü hastaneden kaçıp, geldiği evinde ders çalışan kız kardeşi Yağmur Bali'nin boğazını keserek öldürdü. Evden ayrıldıktan sonra tekrar evin önüne gelince polis tarafından gözaltına alınan Bali, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRILMÜŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Katil ağabey Soner Bali hakkında , 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kardeşi tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkan Bali, psikiyatri hastası olduğunu ileri sürdü. Bali, 'O günde haplarımı almamışım. Kendimi kaybetmişim' diyerek kendisini savundu. Mahkeme heyeti akıl sağlığının incelenmesi için Bali'yi hastaneye sevk edilmesine karar vererek duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.