Kocası ve kaynanasının yazışmalarını gizlice arşivleyen kadın suçlu bulundu!

MAHKEME VE YARGITAY BERAAT VERDİ

Kadın hakkında açılan Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı verdi. Kocasının dosyayı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi oy çokluğuyla beraat kararını onarken üyelerden birisi, beraat kararına itiraz etti. Daire Üyesi "İrem M.'nin boşanma davası devam eden ve ayrı yaşadıkları kocasına ait Facebook hesabının daha önceden bildiği şifresini kullanarak, hesabına girip, katılanın annesi ile arasındaki yazışmaları önce kendi elektronik posta adresine aktarıp, sonra da gıyabında yapılan yazışmalardan haberder olduğunu bildirmek için, kocasının elektronik posta adresine gönderdiği, İrem M.'nin resmen kocası da olsa katılana ait Facebook hesabına girerek katılanın annesiyle yaptığı yazışmaları okuması ve almasının suç olduğunu belirterek beraat kararının bozulması gerektiğini belirtti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dosya Ceza Genel Kuruluna geldi. Ceza Genel Kurulu ise sanık İrem M.'nin kocasının Facebook hesabının özel kısmında yer alan mesajlar bölümüne girip annesi ile birbirlerine gönderdiği boşanma sürecine ilişkin açıklamaları ve kendisine yönelik hakaret içeren ibarelerin yer aldığı mesajları, kocasına gönderdiğini belirterek haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun gerçekleştirdiğini vurguladı. Ceza Genel Kurulu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul ederek özel Dairenin onama kararının kaldırılmasına ve Yerel Mahkeme hükmünün bozulmasına karar vererek İrem M:'nin haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiğini kaydetti.