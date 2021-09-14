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Giriş Tarihi: 14.9.2021 16:51 Son Güncelleme: 14.9.2021 17:09

Konya'da tefecilik ve ihaleye fesat operasyonu: 13 gözaltı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’da tefecilik ve ihaleye fesat operasyonu: 13 gözaltı

Konya'da tefecilik yaptığı ve icra ihalelerine fesat karıştırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalandı.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ilçede, "tefecilik", "icra ihalelerine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına karıştıkları öne sürülen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya'da tefecilik ve ihaleye fesat operasyonu: 13 gözaltı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı. Suç örgütünün, ilçede faiz karşılığında borç verdiği kişilerin gayrimenkullerini, icra müdürlüğünde satışa çıkarıldıktan sonra bu ihalelere girerek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çek, senet, alacak-verecek ilişkinin gösteren notlar, 4 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda fişek, 10 hardisk ve şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu.

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Konya'da tefecilik ve ihaleye fesat operasyonu: 13 gözaltı
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