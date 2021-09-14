Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ilçede, "tefecilik", "icra ihalelerine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına karıştıkları öne sürülen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya'da tefecilik ve ihaleye fesat operasyonu: 13 gözaltı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı. Suç örgütünün, ilçede faiz karşılığında borç verdiği kişilerin gayrimenkullerini, icra müdürlüğünde satışa çıkarıldıktan sonra bu ihalelere girerek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çek, senet, alacak-verecek ilişkinin gösteren notlar, 4 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda fişek, 10 hardisk ve şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu.