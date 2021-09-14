Kum zambaklarını koparmanın cezası araba parası! Sahilleri süslüyor

Datça Gebekum sahilini süsleyen kum zambakları, bölgedeki işletmeler tarafından koruma altına alındı. Sahile kum zambakları ile ilgili bilgilendirici ağaç levhalar dikildi. İşletme personeli İsmail Çalışmaz, "Bu zambaklar dört mevsim çıkan zambak değil, kum zambağı. Yılda bir defa çıkıyor. O yüzden biz de etrafını çevirdik. Bunların zarar görmesi ve koparılması kesinlikle yasak. Çok değerli bir bitki. Burası Gebekum sahili. Her yerde çıkmıyor, etrafını çevirdik. Belirli alanlarda çıkıyor" dedi.