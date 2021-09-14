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Giriş Tarihi: 14.9.2021 17:29 Son Güncelleme: 14.9.2021 17:30

Manisa'da husumetli iki grubun silahlı kavgasında 4 kişi yaralandı! Olan yoldan geçenlere oldu

DHA
Manisa’da husumetli iki grubun silahlı kavgasında 4 kişi yaralandı! Olan yoldan geçenlere oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü yoldan geçen 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Şerafettin D.(59) ile oğulları Umut D.(27) ve Onur D.(24), yolda karşılaştıkları ve husumetli oldukları iddia edilen Sinan Ç.(27) ve kardeşi Caner Ç. (20) ile tartışmaya başladı.

OLAYLA ALAKASI OLMAYAN 3 KİŞİ YARALANDI

Kavgaya dönüşen olayda 2 grup pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş etti. Saldırıda Sinan Ç. ile yoldan geçen ve saçmaların isabet ettiği Müslüm C.(25), Cengiz G.(65) ve Mehmet Ali K.(15) yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olaya müdahale eden polis otosuna da saçma isabet ettiği görüldü. Kavgada kullanılan 2 dipçiksiz pompalı tüfek ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Manisa'da husumetli iki grubun silahlı kavgasında 4 kişi yaralandı! Olan yoldan geçenlere oldu
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