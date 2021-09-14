Manisa’da husumetli iki grubun silahlı kavgasında 4 kişi yaralandı! Olan yoldan geçenlere oldu

Olay, saat 13.00 sıralarında, Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Şerafettin D.(59) ile oğulları Umut D.(27) ve Onur D.(24), yolda karşılaştıkları ve husumetli oldukları iddia edilen Sinan Ç.(27) ve kardeşi Caner Ç. (20) ile tartışmaya başladı.