'BU TESPİT TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BİR MİLAT'

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Zıpkınla Balık Avı Takımı'nın kurucusu da olan İlhan Deveci "Bandırma Körfezi'nde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'nda, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Zıpkınla Balık Avı Takımımız, çok başarılı bir tespit yaptı. Çünkü 1960'lı yıllardan itibaren Marmara Denizi'nde orfoz maalesef gözlemlenmiyor. Belki bazı duyumlar var ama şu güne kadar kayıt altına alınmamıştı. Dolayısıyla sporcularımız Türkiye şampiyonasında bunu kayıt altına alma ve videosunu çekme fırsatı buldu. Bunun bilim tarihinde, Türkiye'de önemli bir milat olduğunu düşünüyorum. Bu konuda akademik camiada da bir araştırma yaptım. Özellikle Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu hocamla görüştüm. Kendisi orfozun da tarihini yazan bir kaynağa sahip. Kendisiyle de bu konuda Marmara'da uzun yıllardan bu yana orfozun bulunmadığı konusunu tespit ettik.