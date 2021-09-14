Marmara’nın nazar boncuğu Uluabat alarm veriyor

Nilüfer, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerine kıyısı bulunana 136 kilometrekare alana sahip Uluabat gölü, Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesinin de en önemli sulak alanlarından biri. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaretleriyle ünlü Uluabat, plankton ve dip canlıları, su bitkileri, balık ve kuş popülasyonu açısından da Türkiye'nin zengin gölleri arasında yer alıyor. Ancak son yıllarda tüm dünyada yaşanan küresel iklim değişikliği, derin olmayan Uluabat gölünü tehdit ediyor. Çevredeki sanayi kuruluşlarının da gölden su çekmesi ile gölün derinliğinde büyük azalma yaşandı.

"KÜRESEL ISINMANIN ETKİSİ BÜYÜK"

Son zamanlar Uluabat gölünde yaşanan ALG patlamasının çok sıklaştığını ifade eden Bursa DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, "Bölge halkından bize şikâyetler geliyor. Küresel ısınma ile birlikte Uluabat Gölü de bundan ciddi bir şekilde etkileniyor. Gölü besleyen su kaynakları azaltmakta. Bu azalma da Uluabat Gölü'nde sığlığa sebebiyet veriyor. Gölün en derin yeri 1 ila 1,5 metreye kadar düştü. Bu böyle giderse yakın zamanda Türkiye'de birçok gölde olduğu gibi burası da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak" dedi.