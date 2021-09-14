Motosiklet çalmak için geldi: ’Aşı olmak için geldim’ dedi

Adana'da 51 yaşındaki Orhan E, hastane otoparkındaki güvenlik kameralarının kör noktasını tespit edip, farklı tarihlerde 3 ayrı motosiklet çaldı. Polis, eşkalini tespit ettiği zanlının yeniden harekete geçebileceğini düşünüp, otoparkta pusuya yattı. Her şeyden habersiz bir şekilde hastaneye gelen şüpheli, park halindeki 2 motosikleti çalıştıramaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Hastaneye aşı olmaya geldiğini öne süren Orhan E, herhangi bir randevusu olmadığı ortaya çıkınca da tutuklandı.

AÇIĞI TESPİT ETTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan Devlet Hastanesi'ne ait otoparkta farklı tarihlerde ardı ardına 3 motosikletin çalınması üzerine harekete geçti. Polis, otopark ve bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde olay anında otoparkta bulunan ambulansların, güvenlik kamerasının görüş açısını kapattığını fark etti.

BU KEZ YAKALANDI

Yapılan detaylı analizlerde; hırsızın da bu durumu fark edip, bunu bir fırsata çevirerek, otoparktaki 3 ayrı motosikleti farklı tarihlerde çaldığını belirledi. Bu tespitler üzerine eşkali belirlenin zanlının, yeni bir hırsızlık gerçekleştirebileceği ihtimali üzerine polis, hastanede pusuya yattı. Şüpheli de o pusuya düştü ve park halindeki 2 motosikleti çalıştırmaya çalıştı, ancak başarısız olunca bölgeden uzaklaştı, ancak bu kez de ekiplere yakalandı.

AŞI OLMAYA GELDİM

Gözaltına alınan Orhan E, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve hastaneye koronavirüs aşısı vurulmak için geldiğini söyledi. Zanlı, kendisini gözaltına alan polislere de; "Sizin yüzünüzden aşı sıramı kaçırdım. Görüntülere yansıyan kişiyi bana benzetmişsiniz ama ben değilim" dediği öğrenildi. Ancak polis, şüphelinin hastanede herhangi bir aşı randevusu olmadığı bilgisine ulaştı. Kapkaç, hırsızlık ve parada sahtecilik gibi 40 ayrı suçtan sabıkası bulunan Orhan E, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.